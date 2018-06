Milano Latin Festival, al via la quarta edizione tra concerti, eventi e gastronomia. I dettagli

Torna Milano Latin Festival, la quarta edizione del festival latinoamericano è pronta a partire. Assago ospiterà la kermesse tra musiche, balli, concerti e tanti eventi folkloristici. Numerose le novità. I problemi legati alle scorse edizioni, dai parcheggi alle zanzare, adesso sembrano definitivamente superati grazie anche all'impegno dell’amministrazione comunale.

Grande attesa per i Mondiali di calcio da gustare, è proprio il caso di dirlo, in un clima di festa e sportività: durante le partite, i visitatori della stessa nazionalità di una delle due squadre in campo potranno accedere gratuitamente. E poi eventi speciali e tante, tantissime attrazioni. Tutte da non perdere.

Qui il programma dell'evento.