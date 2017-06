Decine di migliaia di persone hanno partecipato alla manifestazione Milano Pride 2017 di sabato 24 giugno partita dalla Stazione Centrale e terminata a Porta Venezia. In difesa dei diritti LGBT sono scesi in strada in tanti colorando l'evento con bandiere, striscioni e tanta musica. I diritti delle minoranze, l’uguaglianza, la lotta alla discriminazione, l’amore libero e senza condizionamenti sociali: questi i temi centrali.