Milano Pride 2018, il messaggio dell'Arcigay: "La vita ha diritto di esistere in tutte le sue forme"

"La vita ha diritto di esistere in tutte le sue forme. Chi crede in questo, venga sabato alla manifestazione". E' questo il messaggio, forte e chiaro, lanciato da Fabio Pellegatta, Presidente di Cig Arcigay Milano, che chiama a raccolta la parte sana della società civile per il grande evento di sabato 30 giugno. "Sarà la giornata dei diritti, sarà la giornata del trionfo della libertà", hanno detto all'unisono gli organizzatori in conferenza stampa a Palazzo Marino.

L'appuntamento è fissato in piazza Duca D'Aosta alle ore 15, partenza alle ore 16. Il corteo attraverserà le vie del centro per terminare intorno alle ore 18 in Porta Venezia dove parleranno politici e istituzioni. Molte le sorprese non ancora svelate.