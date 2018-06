Milano Pride 2018, cresce l'attesa per sabato. Ecco il programma della giornata

E' ormai tutto pronto per il grande corteo di sabato 30 giugno. Milano Pride 2018 vuole essere un messaggio universale, per questo sono chiamati a scendere in piazza tutti coloro che credono nel rispetto dei diritti, a prescindere dall'orientamento sessuale.

Il coordinatore Francesco Pintus spiega nel dettaglio il programma: "Il punto di ritrovo è in Piazza Duca D'Aosta alle ore 15, partenza prevista alle ore 16. La parata percorrerà le più importanti vie cittadine, arrivo previsto alle ore 18 in Porta Venezia dove ci sarà lo spettacolo conclusivo con interventi politici e istituzionali. Numerose altre sorprese verranno svelate nei prossimi giorni".