Milano Pride, il sindaco Sala condivide il senso della giornata e prende le distanze dalla Regione: "Valori diversi"

Festanti, sorridenti e pieni di gioia. Hanno sfilato in decine di migliaia per le vie della città celebrano il Milano Pride tra musiche, striscioni, balli e tanto folclore. In corso Buenors Aires, il primo cittadino Giuseppe Sala si è unito al corteo e ha ribadito la vicinanza dell'amministrazione a tutti i partecipanti: "Sposiamo in pieno il senso di questa giornata" ha detto Sala, che ha poi segnato la differenza con il presidente della Regione Attilio Fontana: "Su alcune cose siamo in completa sintonia, su altre invece abbiamo una visione diversa come sul tema dei diritti".