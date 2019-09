Milano, militare accoltellato alla stazione Centrale: il video dell'aggressione

Nelle immagini della pagina facebook App Puntato ecco riproposte le drammatiche immagini dell'agguato al militare dell'esercito italiano avvenuto martedì 17 settembre in piazza Duca d'Aosta, di fronte alla stazione Centrale. Nel video, realizzato da alcuni turisti stranieri, si intravede l'aggressore mentre, tra la sorpresa dei passanti, assale il caporale maggiore scelto Matteo Toia, ferendolo al collo con un tagliacarte.

Stando a quanto riferito dai testimoni, l'aggressore, un cittadino senegalese di 52 anni, mentre si scagliava contro il militare avrebbe gridato "Allah akbar" (Allah è grande), la formula di rito islamica divenuta tristemente celebre perché usata dai jihadisti in numerosi attacchi terroristici. Il caporal maggiore Toia ha riportato una ferita al collo, ma non è in pericolo di vita.