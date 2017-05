Inaugurata la nuova sede della Dia, Minniti: "Al centro dell'Europa con trasparenza" | Video

Nel pomeriggio di mercoledì 10 maggio il ministro dell'Interno Marco Minniti ha inaugurato la nuova sede milanese della Dia (direzione investigativa antimafia). Il ministro ha sottolineato come Milano stia vivendo un momento straordinario e come potrebbe diventare il centro dell'Europa "Una sfida importante e vogliamo fare tutto con il massimo della trasparenza", ha dichiarato.

Non sono mancate le polemiche. Durante l'inaugurazione dei nuovi uffici alcuni hanno sfilato per le vie del Centro contestando l'operazione della polizia in Stazione Centrale e ci sono stati alcuni attimi di tensione con le forze dell'ordine.