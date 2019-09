Milano Fashion Week, traffico in tilt in via Manzoni per i fotografi a caccia di vip e modelle

Una scena alla quale ormai i milanesi sono abituati quella di via Manzoni, dove in occasione delle sfilate della Milano Fashion Week decine di fotografi hanno mandato in tilt il traffico ostruendo la strada per immortalare vip e modelle.

Molte le autovetture e i pullman che si sono dovute accodare a causa del circo mediatico che ruota attorno alla settimana della moda, anche se è mancato qualche colpo di clacson all'indirizzo di chi aveva scambiato la carreggiata per una passerella.