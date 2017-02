Valentina, la modella trans che sfila a Milano

È la prima modella transgender ad apparire in copertina su "Vogue". Valentina Sampaio, 22 anni brasiliana, è "fiera" di essere l'icona del movimento Lgbt. Ora si prepara a sfilare sulle passerelle della settimana della moda a Milano. Un sogno che si realizza.

Gli occhi verdi, acqua e sapone, capelli lunghi castani che le cadono sulle spalle, Valentina non ama molto parlare di sè e della sua vita personale. Ma è contenta di essere in copertina su uno dei più grandi periodici del mondo:

"Sono fiera. È un momento importante perché la moda è uno strumento per facilitare le cose - dice - in questo momento si parla di noi trans, sperando che un giorno saremo liberi e che si potranno fare tutte le cose come gli altri esseri umani".

"La bellezza è nella nostra essenza, nella nostra anima. Non vedo differenze nell'essere trans, come un difetto o una anomalia. È qualcosa di naturale. Ciascuno è quello che è. Maria è Maria, Giovanni è Giovanni, e io sono Valentina".

La ventiduenne ha cominciato la sua carriera da top model in Brasile, quattro anni fa. Poi è diventata ambasciatrice di L'Oreal, e star della settimana della moda a ottobre a San Paolo.

"Il consiglio che posso dare ai transessuali è di credere in se stessi e non fermarsi davanti alle difficoltà, ma di perseguire i propri sogni. In generale noi trans non abbiamo molte opportunità - dice - siamo dimenticati e questo deve finire. Qualunque sia il lavoro che svolgete, l'importante è che venga riconosciuta la propria professionalità e il proprio talento".