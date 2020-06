In sei su due monopattini elettrici vanno contromano nel centro di Milano: la bravata filmata da alcuni taxisti

“Come tassisti registriamo da giorni atteggiamenti pericolosi su cui il Comune di Milano e la Polizia Locale devono intervenire immediatamente". Lo afferma Emilio Boccalini, presidente del radiotaxi "Taxiblu", riguardo al rispetto del codice della strada da parte di cittadini in bici e monopattino, il cui numero nella fase post lockdown è cresciuto generando alcuni problemi di 'convivenza' con auto e pedoni.

"I colleghi - spiega il tassista - ci segnalano ogni giorno utilizzi impropri e pericolosissimi dei monopattini, sia in sharing che privati. Poche ore fa un collega ha filmato due mezzi elettrici con sopra tre ragazzini ciascuno che con disinvoltura procedevano sulle corsie riservate ai mezzi pubblici all'altezza nella zona di largo Augusto per poi tagliare, con semaforo rosso, la strada davanti alla Biblioteca Sormani e procedere contromano in via Francesco Sforza. Siamo alla follia dell'utilizzo della strada: servono immediati provvedimenti".