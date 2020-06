Montanelli, Sala: "La statua non si tocca, anche intitolare una piazza a Cadorna fu sbagliato"

"Anche intitolare una piazza a Luigi Cadorna fu sbagliato. Se vogliamo ripensare alla toponomastica della città possiamo farlo, ma il dibattito, anche sui social, non può ridursi alla statua di Montanelli". A dirlo è il sindaco di Milano Beppe Sala, che intervenuto lunedì 15 giugno all'inaugurazione della stagione estiva della Triennale, è tornato sulla rovente polemica del giornalista e della sua sposa 12enne durante l'invasione fascista dell'Abissinia.

"Capisco che la nostra decisione di non rimuovere la scultura non piaccia a molti - spiega Sala a margine dell'evento - Il mio timore è che questo dibattito si possa aprire a molte realtà. Faccio un esempio: anche intitolare la piazza antistante alla stazione a Luigi Cadorna fu sbagliato. Mussolini la volle perché voleva essere compiacente verso una parte dei reduci della Prima guerra mondiale. Ora quella piazza è intitolata al padre di Cadorna, tuttavia, non mi trovo d'accordo con chi dice 'Iniziamo con la statua di Montanelli e poi vediamo'. O decidiamo che la città deve ripensare a tutta la toponomastica, oppure non possiamo semplicemente ridurci a un dibattito social su una statua".