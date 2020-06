Montanelli, Sala contrario alla rimozione della statua: "Nessuno è senza macchia, nemmeno io"

All'indomani dell'imbrattamento della statua di Indro Montanelli, il sindaco di Milano Beppe Sala invita i cittadini a riflettere sul passato storico del giornalista e ribadisce di essere contrario alla rimozione della scultura.

"Anche io sono disorientato da quel video in cui confessa quel che fece - spiega Sala - È un fatto grave, ma Montanelli non fu solo quello. Fu anche un grande giornalista che difese la libertà di stampa e che per questo fu gambizzato durante gli 'Anni di piombo'. Personalmente sono contrario a rimuovere la statua, ma capisco che sia giusto che ci sia un dibattito. Vi invito per questo a una riflessione: cosa chiediamo a un personaggio pubblico? Che la sua vita sia completamente senza macchie? E ancora, possiamo dire che le nostre vite lo siano. Io personalmente no, ci sono tante cose che vorrei non aver fatto in vita mia".