Compravano oggetti di lusso in via Montenapoleone e negli outlet Italiani, poi chiedevano il rimborso dell'Iva in quanto cittadini non europei. Avevano realizzato un vero e proprio mercato parallelo (a prezzi stracciati), ma sono stati scoperti e denunciati per associazione per delinquere e truffa ai danni dello Stato. È il risultato dell'operazione Red Channel messa a segno dalla guardia di finanza di Malpensa, nei guai 146 cittadini cinesi.

LA NOTIZIA