La grande monnezza: Maria Amelia Monti e Angela Finocchiaro girano sketch sulla differenziata a Roma

Una fermata dell'Atac, a Roma, sommersa dai rifiuti. E due donne alle prese con la raccolta differenziata. Non due persone qualunque, però, bensì le attrici (di nascita milanesi) Angela Finocchiaro e Maria Amelia Monti. "Come la fate voi la differenziata a Roma?", chiede una all'altra.

E poi entrambe si mettono all'opera per dividere e differenziare i rifiuti. Il video, pubblicato su Facebook e diventato subito virale, mostra la realtà della Capitale in un suo problema molto grosso, che ancora non è stato risolto nonostante le promesse delle giunte che si sono succedute nel tempo, dal centrodestra al centrosinistra fino al Movimento 5 Stelle da due anni e mezzo.

La viralità del video, come è comprensibile, ha scatenato i commenti. Molti si complimentano con le due attrici che, in uno sketch per niente politico ma che fa venire il sorriso sulle labbra, hanno raccontato un'emergenza da risolvere. Altri (pochi, in verità), invece, si scagliano contro la Monti e la Finocchiaro accusandole di essere state "mandate dalla sinistra".