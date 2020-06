Incidente a Vermezzo, auto 'vola' giù dal ponte: morti due ragazzi di 30 anni. Video

Per il conducente e il passeggero, entrambi individuati come giovani di 30 anni, non c'è stato nulla da fare. Sono morti praticamente sul colpo dopo l'incidente nel quale è rimasta coinvolta solo la loro auto, lungo Provinciale 30 a Vermezzo Con Zelo (Milano).

Bilancio amarissimo per lo schianto avvenuto poco dopo le 20 di domenica sera, nei pressi del punto dove la sp 30 incontra la Vigevanese, accanto al Naviglio. L'auto sulla quale viaggiavano le due vittime ha letteralmente sfondato il guard rail, per poi fare un volo di circa sei metri nella scarpata sotto, prima di atterrare in un piccolo corso d'acqua.

Video Daniele Bennati