Morto a 38 anni Federico Leardini, giornalista di Sky: il toccante saluto dei suoi colleghi

Una voce di donna triste, emozionata. E tanti ricordi che scorrono veloci uno dietro l'altro, che adesso fanno male.

Sky Tg24 ha detto addio a Federico Leardini, il giornalista morto sabato a soli trentotto anni dopo aver accusato - il giorno prima - un malore mentre si allenava in palestra. Leardini - che da sette anni conduceva dalla redazione milanese di Sky il programma su borsa e finanza, "La Campanella" - non ha mai ripreso conoscenza dopo essere stato male e sabato i dottori del San Gerardo di Monza non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

I suoi colleghi, tutti, hanno voluto salutarlo dedicandogli un servizio in cui hanno ricordato che "il tuo buongiorno squillante alle 6 del mattino era una certezza per ognuno di noi che ancora un po' assonnati e stropicciati varcavamo la soglia della redazione. E invece tu eri lì pronto per andare in onda col tuo sorriso un po' bambina e la chiavetta in mano, perché il caffè lo offrivi tu, era un rito chiunque avessi davanti".

"La palla da football è ancora lì, Federico, sulla tua scrivania, ma abbracciarla per cercare ispirazione come facevi ogni tanto adesso non serve a molto - il dolore dei colleghi -. Hai spiegato ogni giorno a milioni di persone il perché dei sali scendi della borsa e hai provato a farlo anche con qualcuno di noi tra una risata e l'altra, sempre con professionalità, con rigore garbato e con la tua competenza".

"Parlavi di economia, ma amavi la filosofia - raccontano gli altri giornalisti di Sky -. In video ti davi un tono com'è giusto che sia, ma non ti sei mai preso sul serio e forse anche per questo eri così amato sui social, da qualche tempo la tua seconda casa dove hai potuto spaziare dalla cronaca allo spettacolo, sempre positivo, un vulcano di idee dalla risata contagiosa. Un ragazzo fortunato e lo sapevi - hanno concluso i colleghi -, circondato dall'amore della tua famiglia e della tua piccola, la tua vera ragione di vita. Ciao gigante buono, ci mancherai".