Moschea nel sottoscala, la protesta dei cittadini: "Vogliamo vivere in sicurezza, chiudetela"

Via Cosenza, zona sud di Milano, un’altra moschea abusiva segnalata dai condomini di un palazzo dove ormai regolarmente decine e decine di persone entrano ed escono per riunirsi in preghiera. Un via vai continuo che non sta più bene ai residenti, che adesso chiedono un intervento concreto e immediato delle autorità preposte. E nell’attesa è stato organizzato un sit-in con il pieno sostegno della Lega presente sul posto con il consigliere di municipio Pietro Marrapodi. Banchetto, striscioni e slogan per chiedere la chiusura di un luogo che non è sicuro neanche per chi lo frequenta.

"E’ un sottoscala, senza vie di fuga e con neanche i sistemi minimi di sicurezza", questo lamentano i residenti che non ne fanno una questione ideologica o men che meno religiosa ma che pretendono serenità e soprattutto di vivere in piena tranquillità.