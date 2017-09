Ha catturato l'attenzione di tutti, e non poteva essere diversamente visto che in Galleria, gremita per le celebrazioni del 150° anniversario della sua inaugurazione, non è usuale vedere un uomo con una folta barba bianca, un bastone, una tunica e una capretta al guinzaglio. Si è definito Mosè. Lo abbiamo intervistato per capirne di più.