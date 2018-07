Inaugurata la mostra di Agostino Bonalumi a Palazzo Reale. Ecco le immagini

È stata inaugurata a Palazzo Reale la mostra di Agostino Bonalumi, un artista fortemente legato alla città di Milano, spesso impegnato a pensare, progettare e creare opere di grandi dimensioni, la sua caratteristica tra il ’67 e la fine degli anni Settanta è proprio questa.

Una mostra dedicata a Luca Lovati, il 69enne morto la scorsa settimana durante le fasi di allestimento. Una terribile fatalità che ha scosso tutti, a cominciare dal figlio dell’artista Fabrizio Bonalumi, che lo ricorda come un grande amico di famiglia e uno dei più stretti collaboratori del padre.

La mostra si snoda in diverse sale di Palazzo Reale con un primo impatto forte per impressionare, per rendere chiari i contorni dell’artista. Prosegue in ordine cronologico e attraversa le varie fasi della crescita, anche personale, di Agostino Bonalumi. E poco importa se, chi la visita, questa mostra non riesce a comprenderla fino in fondo, anche chi è meno preparato può sempre gustare il bello dell’arte e magari iniziare ad innamorarsene.

L’esposizione sarà fruibile fino al prossimo 30 settembre. L’ingresso è gratuito.