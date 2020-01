Milano, alle Gallerie d'Italia la mostra con gli archivi dei beni confiscati agli ebrei durante il fascismo

Decine e decine di raccoglitori con all'interno gli elenchi dei beni censiti e confiscati agli ebrei durante la persecuzione seguita, in Italia, alle leggi razziali emanate dal regime fascista di Benito Mussolini. È la mostra "Storie restituite, in programma fino al 23 febbraio alle Gallerie d'Italia, in piazza della Scala, e allestita grazie all'Archivio storico di Intesa Sanpaolo in occasione delle celebrazioni per il Giorno della Memoria del prossimo 27 gennaio.

"Si tratta di elenchi molto minuziosi - spiega il direttore della fondazione CDEC (Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea) Gadi Luzzatti Voghera - e che proprio nella loro minuziosità rivelano la crudeltà di voler censire le proprietà degli ebrei durante le leggi razziali: un disegno che mirava a distruggere le persone togliendo loro ogni cosa".

"Questi elenchi di oggetti - spiega la curatrice della mostra, Roberta Costa - testimoniano che questi eventi sono accaduti realmente, al di là di ogni revisionismo storico e di ogni fake news. Conservare questi documenti, fatti di carta e quindi molto fragili, vuol dire conservare la memoria di quelle persone e di quanto hanno dovuto subire nel nostro paese. Furono trattati come nemici dell'Italia, pur essendo cittadini italiani a tutti gli effetti".