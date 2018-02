Frida Kahlo, ecco l'anteprima della mostra: un percorso tra 200 opere nelle sale del Mudec

"Frida Kahlo. Oltre il mito" è già stata definita una mostra evento, è l’artista messicana più famosa al mondo, il Museo delle culture di Milano ospita oltre 200 delle sue opere tra dipinti, disegni e fotografie.

Il progetto espositivo è frutto di ben sei anni di studi e ricerche per delineare una nuova chiave di lettura attorno alla figura dell’artista. La mostra è suddivisa in quattro sezioni: donna, terra, politica, dolore.

Proprio la sofferenza e il dolore, che hanno caratterizzato gran parte della sua vita, dal grave incidente in gioventù fino al progressivo e costante peggioramento del suo stato di salute con la precoce morte all'età di 47 anni, la sua sofferenza dunque è pienamente visibile nelle sue opere, alcune delle quali sono in mostra in esclusiva assoluta mondiale.

La mostra riunisce in un'unica sede espositiva per la prima volta in Italia tutte le opere provenienti dal Museo Dolores Olmedo di Città del Messico e dalla Jacques and Natasha Gelman Collection, le due più importanti e ampie collezioni di Frida Kahlo al mondo, e con il prestito - da parte di autorevoli musei internazionali - di veri e propri capolavori mai visti nel nostro Paese.

"Frida Kahlo. Oltre il mito", a cura di Dielo Sileo, sarà in esposizione al Mudec fino al prossimo 3 giugno.