A Palazzo Reale opere mai viste in Europa: dagli Usa quadri di Van Gogh, Picasso, Monet, Dalì

Dall’8 marzo al 2 settembre 2018, nelle sale di Palazzo Reale a Milano, apre al pubblico “Impressionismo e avanguardie. Capolavori dal Philadelphia Museum of Art”, una selezione di 50 capolavori provenienti da uno dei più importanti e storici musei americani, un’occasione unica per ammirare opere dei più grandi pittori a cavallo tra Ottocento e Novecento nel loro periodo di massima espressione artistica, in un allestimento studiato per valorizzare ogni singola opera.

Philadelphia è stata la capitale del collezionismo d’arte dalla metà dell’Ottocento e l’esposizione vuole essere il racconto di una storia che ha visto protagonista il suo museo e i collezionisti che hanno contribuito al suo arricchimento.

La mostra è promossa e prodotta da Comune di Milano|Cultura, Palazzo Reale e MondoMostreSkira e si inserisce nella linea espositiva, inaugurata nel 2015, “Musei del mondo a Palazzo Reale”, che ospita ogni anno una selezione delle più importanti collezioni museali di tutto il mondo, non sempre non sempre facilmente accessibili e quindi spesso poco note al grande pubblico.

Opere di artisti celeberrimi come Pierre Bonnard, Paul Cézanne, Edgar Degas, Edouard Manet, Paul Gauguin, Claude Monet, Vincent van Gogh, Camille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir fino alle sperimentazioni di Georges Braque, Vasily Kandinsky, Paul Klee, Henri Matisse, Marc Chagall, Constantin Brancusi, Pablo Picasso, passando per il surrealismo di Salvador Dalí e Joan Mirò. A questi si aggiungono i lavori di tre grandi artiste: Mary Cassatt, Marie Laurencin, Berthe Morisot.