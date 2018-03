A Palazzo Reale da Monet a Picasso, oltre 50 capolavori in esposizione

Da Monet a Picasso, una mostra di grande impatto che accompagna la storia dell'arte dagli impressionisti all'avanguardia del '900. Dall’8 marzo sino al 2 settembre a Milano, nella magnifica cornice di Palazzo Reale, sarà possibile ammirare una selezione di 50 capolavori, un’occasione unica per gustare le opere dei più grandi pittori a cavallo tra Otto e Novecento nel loro periodo di massima espressione artistica in un allestimento studiato per valorizzare ogni singola opera.

L’esposizione è promossa e prodotta da Comune di Milano-Cultura, Palazzo Reale e MondoMostreSkira con un accurato catalogo edito da Skira. Lo storico dell'arte Stefano Zuffi ci spiega nel dettaglio di cosa si tratta.