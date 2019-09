Milano, al Castello Sforzesco la mostra 'Intorno a Leonardo': disegni originali e un'installazione multimediale

Si chiama 'Intorno a Leonardo, opere grafiche dalle collezioni milanesi' la mostra curata da Giovanna Mori e Alessia Alberti al Castello Sforzesco di Milano con nove disegni originali dell'artista toscano realizzati tra la fine del 1400 e l'inizio del '500. All'interno della personale, in programma dall'11 settembre al 15 dicembre 2019, anche un'installazione multimediale con una suggestiva proiezione delle opere di Leonardo.

La mostra realizzata in collaborazione con la Veneranda Biblioteca Ambrosiana e il Castello Sforzesco rientra nell'ambito della manifestazione 'Leonardo mai visto', che racchiude le iniziative organizzate al castello in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte del maestro.