Leonardo da Vinci, mostra show e spettacolo in 3D presso Il Centro di Arese

Dentro “Il Centro” di Arese, per la prima volta in Italia in un centro commerciale, arriva la mostra “Da Vinci Experience”. Un viaggio dentro la figura di Leonardo, una mostra multimediale inedita in grado di raccontare una figura eclettica: un artista, un poeta, un pittore, un inventore. Praticamente tutto, praticamente un genio, Leonardo.

Fino al prossimo 15 aprile, al primo piano del mall che ogni mese ospita 1,2 milioni di persone, sarà possibile immergersi in una vera e propria mostra spettacolo. In esposizione oggetti, manufatti, macchine e tutto il genio di Leonardo.

Inoltre sarà possibile fare un viaggio in 3D dentro il suo studio entrando nel carro armato e vivendo pienamente il suo tempo come se davvero fossimo lì. Al piano terra de Il Centro, a grandezza naturale, troviamo il carro armato e tante altre macchine da guerra. Una mostra che si sviluppa intorno alla figura di uno dei personaggi più eclettici della storia che a Milano è riuscito a dare sfogo al suo genio.