Una moto “fantasma” in autostrada: viaggia per centinaia di metri senza nessuno in sella

Scene incredibili martedì mattina sull’autostrada A1, poche centinaia di metri prima della barriera di Melegnano.

Come mostrano le immagini, una motocicletta senza nessuno in sella - una Mv Augusta Brutale - ha percorso diverse centinaia di metri riuscendo a continuare la corsa andando dritta e “aiutandosi” con il guardrail in ferro.

A filmare tutto è stato un incredulo automobilista, che si è ritrovato subito dietro alla motocicletta. Quando il mezzo è caduto, l’uomo ha fermato la propria auto con le quattro frecce ed è sceso dal veicolo per spostare la moto.

Con ogni probabilità, il motociclista era stato disarcionato dal mezzo dopo un incidente - in quella mattina, in quella zona, non risultano comunque interventi gravi del 118 - e la moto ha continuato la propria corsa in solitudine, cadendo soltanto a pochi metri dal casello.