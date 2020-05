Movida, il pugno di ferro del sindaco Sala: "Multe più salate e chiusura per chi non rispetta regole"

Il sindaco di Milano Beppe Sala mostra il pugno di ferro sulla movida e annuncia controlli e misure più severe per bar e locali. Il primo cittadino lo ha spiegato su Facebook, anticipando di aver già trovato un'intesa con la Prefettura per sorvegliare meglio le zone del divertimento in città.

"Capisco il bisogno di svago - dice il sindaco - Ma abbiamo un problema. Per questo da questo fine settimana ci saranno più pattugliamenti e multe più salate, ma anche la possibilità di chiusura per i locali che non rispettano le regole".