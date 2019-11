Milano Lambrate, inaugurato il murales anti-smog donato alla città dallo street artist Iena Cruz

Si chiama 'Anthropoceano' il murales anti-smog realizzato e donato alla città di Milano dallo street artist Federico Massa 'Iena Cruz'. L'opera, realizzata in collaborazione con Worldrise onlus e finanziata da Ocean family foundation insieme a North Sail, è stata inaugurata lo scorso 7 novembre ed è composta da una speciale vernice 'Airlite' in grado di assorbire l'inquinamento e di rilasciare in seguito ossigeno 'ripulito' dalle polveri sottili presenti nell'aria del capoluogo lombardo.

"È stato un progetto di circa un mese, molto intenso a livello sia mentale sia fisico - spiega Iena Cruz - Il murales è composto da una bottiglia di plastica che imprigiona gli animali che abitano il fondo dell'oceano e al cui interno c'è un oleodotto per l'estrazione del petrolio, il materiale da cui poi ha origine la plastica".

A settembre Iena Cruz aveva lanciato una call to action ai milanesi per ospitare sulla facciata del proprio palazzo l'opera anti inquinamento, opera che il condominio di via Viotti è riuscito ad aggiudicarsi gratis.