A Milano c'è un museo in un gabinetto: è il “Toilet Museum” del Teatro Nazionale | Video

L’arte è ovunque. Ma proprio ovunque. E più il teatro è inusuale, più l’attenzione dello spettatore sale.

Ne sono convinti al Teatro Nazionale di Milano, dove hanno inaugurato la prima mostra che ha sede in un gabinetto. Il progetto si chiama “Toilet Museum” ed è l’applicazione pratica di “Adotta un artista”, una piattaforma di lancio per pittori, scultori, illustratori, fotografi, street artist e videoartisti ancora poco conosciuti al grande pubblico.

Nel bagno del Teatro Nazionale, infatti, sono in esposizione le opere di dieci artisti, che hanno lasciato i loro contatti accanto alle opere per essere contattati e rintracciati da chiunque ne avesse voglia.

“L’arte - scrivono gli organizzatori - talvolta riceve l'attenzione che merita grazie alla sua presenza in spazi non usuali, quei luoghi in cui mai ti aspetteresti di trovarla. Toilet Museum - continuano - è la sua forma di esposizione, la prima non convenzionale realizzata in un teatro, grazie alla quale artisti sconosciuti avranno modo di rendere nota la propria arte”.

Il museo è a ingresso libero dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 18.30.