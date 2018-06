Milano Music Week, dal 19 al 25 novembre al via la seconda edizione: "Sarà una grande sfida"

Milano Music Week sarà una settimana ricchissima di appuntamenti, concerti, presentazioni di nuovi progetti discografici, incontri con gli artisti, showcase ed eventi speciali pensati per il grande pubblico.

E anche per la seconda edizione Linecheck Music Meeting and Festival, organizzato da Elita, sarà il main content partner del progetto con un fitto programma di incontri, panel e approfondimenti per professionisti e delegati internazionali per tracciare una fotografia dell’universo musicale e immaginare i suoi sviluppi, con un programma di eventi serali per un’ampia audience di music lovers.

Confermano l’appoggio i brand MTV e VH1 di VIACOM International Media Networks Italia che saranno main partner della Milano Music Week. MTV e VH1 affiancheranno la comunicazione per descrivere al pubblico degli appassionati tutti i colori della musica pop protagonisti di una kermesse unica e straordinaria.

La manifestazione, che si inserisce nel contesto internazionale delle #MusicCities, ha coinvolto con la prima edizione 120 content partner (dall’industria discografica ai locali, dai centri di formazione agli artisti, dai promoter agli autori) per 7 giorni e 7 notti con oltre 200 artisti, mille concerti, 57 dj set e più di 100 panel di approfondimento; anche nel 2018 sarà un grande appuntamento per la città di Milano, che si animerà con concerti, dj set, dibattiti, incontri e seminari, coinvolgendo le più diverse e interessanti location del capoluogo lombardo.

Da oggi è aperta la mail proposte@milanomusicweek.it alla quale si possono inviare i progetti per la Milano Music Week 2018.