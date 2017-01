Tutti in mutande in piazza Duomo | VIDEO

Prima, a spasso in metropolitana. Poi, all’aperto, nella piazza simbolo della città.

Domenica 8 gennaio, nonostante il freddo, è andato in scena a Milano il “No pants subaway ride”, l’evento importato ormai sette anni fa dagli Stati Uniti i cui partecipanti girano - per gioco - in mutande in metro.

Donne e uomini si sono ritrovati alle 14 in piazza Leonardo da Vinci e, dopo un primo “spogliarello sotterraneo", verso le 17 si sono presentati in piazza del Duomo sfilando in intimo di fronte alla Cattedrale.

Proprio lì, dopo un conto alla rovescia, tutti hanno lanciato in aria i loro pantaloni, che per un pomeriggio sono rimasti negli zaini.

Immagini gentilmente concesse da Paul Pablo - Nati per vivere a Milano