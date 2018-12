La magia del Duomo con il mercatino di Natale. Video

Vin brulé, dolci, prodotti tipici, oggetti fatti a mano, decorazioni natalizie e idee regalo. Anche quest'anno il tradizionale mercatino di Natale colora il cuore della città: da piazza Duomo a via dell’Arcivescovado, passando per via Campo Santo e corso Vittorio Emanuele.

Inaugurato ufficialmente alla presenza del sindaco Beppe Sala, dell’assessore alle Politiche per il lavoro, attività produttive e commercio Cristina Tajani e del presidente di Apeca (Associazione ambulanti Confcommercio Milano) Giacomo Errico, il mercatino intorno al Duomo, che coinvolge oltre 60 bancarelle, resterà aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 22.30 fino al 6 gennaio.