I Navigli si tingono di blu per la Giornata Mondiale degli Oceani

In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani del 8 giugno 2017 e per sensibilizzare la gente su un tema assai delicato com'è quello dell'ecosistema marino, un gioco di luci, immagini e suoni ha incantato la folla sul Naviglio Grande. Sulla facciata di uno storico palazzo è stata proiettata una breve storia realizzata da MSC, il programma di etichettatura e certificazione più importante al mondo che permette di identificare quelle aziende che utilizzano un programma industriale sostenibile senza far del male agli oceani