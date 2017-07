Navigli navigabili dal 2022, si va verso la riapertura: i primi 2 km

Quasi 8 km di canali, un costo complessivo di 500 milioni di euro. In una prima fase, con i lavori che potrebbero partire già dall’estate 2018, l’investimento sarebbe pari a 150 milioni e l’apertura riguarderebbe un tratto di 2 km. Nel 2022 l’inaugurazione. L’idea deve però essere condivisa innanzitutto con la cittadinanza, per questo si farà ricorso a un referendum o comunque a un passaggio in consiglio comunale coinvolgendo quindi la massima rappresentazione dei cittadini. Il percorso in molti punti incrocerebbe alcune stazioni della M4, un progetto che affascina ma che certamente rivoluzionerebbe, e non poco, l’intero sistema di viabilità. Con un nuovo approccio e una riscoperta dei vecchi canali milanesi.