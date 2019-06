Riaperto (per lavori) il maxi "Naviglio" sotterraneo che scorre in centro a Milano

Sono iniziati il 10 giugno e termineranno il 30 settembre i lavori per il consolidamento del cavo Redefossi, canale che nasce in zona Porta Nuova all’altezza del ponte delle Gabelle dalle acque del Naviglio della Martesana e che sfocia nel Lambro a Melegnano dopo aver attraversato la città sotto terra. Nello specifico gli operai realizzeranno quattro botole che consentiranno di ispezionare il canale sotterraneo.

"La manutenzione del tratto urbano è necessaria anche per il contenimento del rischio di esondazioni connesse alle piene del fiume Seveso – aveva spiegato durante la presentazione dei lavori l'assessore alla mobilità e ambiente Marco Granelli –. Per questo abbiamo pianificato una serie di interventi suddivisi in lotti per consolidare le gallerie sotterranee".

(video di Marco Granelli/Fb)