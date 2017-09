L'Nba incanta Milano, acrobazie e spettacolo con il basket in piazza Duomo

Sabato 2 e domenica 3 settembre si è tenuta la terza edizione della Nba Fan Zone che ha incantato il numerosissimo pubblico presente in piazza Duomo.

Acrobazie e spettacolo tra canestri impossibili, con protagonisti le star della lega di basket americana con le schiacciate dei Dunking Devils.

Ospite d'onore Ron Harper, ex stella, tra gli altri, di Bulls e Lakers che ha mandato i fan in visibilio mostrando una forma invidiabile. Le condizioni meteorologiche non ottimali nella prima giornata non hanno comunque scoraggiato gli appassionati che hanno invaso piazza Duomo.

Immagini Fb NBA Italia