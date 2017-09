Droga, corruzione e politica: maxi blitz contro la 'ndrangheta. Il video con le intercettazioni

Maxi blitz dei carabinieri dall'alba di martedì nelle province di Milano, Monza e Brianza, Como, Pavia e Reggio Calabria. Si tratta di una vasta operazione di contrasto alla ‘ndrangheta condotta dai militari del Comando provinciale di Milano, in esecuzione di 3 provvedimenti applicativi di misure cautelari personali emessi nei confronti di 27 persone dal gip del Tribunale di Milano, Marco Del Vecchio, su richiesta di Ilda Boccassini, Alessandra Dolci e Sara Ombra della locale Procura Distrettuale Antimafia, e dal gip del Tribunale di Monza Pierangela Renda, su richiesta di Luisa Zanetti, Salvatore Bellomo e Alessandra Rizzo della Procura della Repubblica di Monza.

I destinatari delle misure cautelari - 21 in carcere, 3 agli arresti domiciliari e 3 misure interdittive della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio - sono ritenuti responsabili a vario titolo di associazione di tipo mafioso, estorsione, detenzione e porto abusivo di armi, lesioni, danneggiamento - tutti aggravati dal metodo mafioso -, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, corruzione per un atto d’ufficio, abuso d’ufficio, rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio e favoreggiamento personale.