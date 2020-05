Milano, i negozi riaprono le serrande: "Siamo carichi, non potevamo aspettare oltre"

I negozi di Milano rialzano le serrande dopo il lockdown di due mesi dovuto alla pandemia di Coronavirus. Per le vie del centro molti cittadini si sono messi in coda fin dal mattino per fare shopping, tra rilevazione delle temperature agli ingressi, segnaposto per le distanze di sicurezza e ingressi limitati.

"Non potevamo aspettare oltre, era giusto ripartire - spiegano gli esercenti - Siamo consapevoli che il pericolo è ancora presente, ma speriamo che la clientela sappia darci una mano anche in questo e capisca che siamo in una fase davvero delicata. Le persone devono capire che è l'ultima chance per noi negozianti, perché se i numeri dei contagi tornano a salire siamo davvero rovinati".