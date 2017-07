Ecco come sarà il negozio di Chiara Ferragni a Milano

Vetrine arredate, espositori già in ordine e simboli - naturalmente, il grande occhione - in bella vista. È tutto pronto nel nuovo negozio milanese di Chiara Ferragni, che mercoledì 26 luglio inaugurerà il suo primo store meneghino.

Il negozio della famosissima fashion blogger si trova in via Capelli, lungo la passerella pedonale che collega piazza Gae Aulenti a corso Como, e fa già bella mostra di sé.

Grazie alle immagini girate da Paul Pablo di “Nati per vivere a Milano” è possibile dare una prima sbirciata nel negozio, dove fervono i preparativi in vista del grande giorno. Tra pareti blu e angoli scintillanti, in vetrina sono in esposizione già gli abiti e le scarpe che saranno in vendita.

Anche la proprietaria, negli ultimi giorni, ha fatto più volte visita allo store, con la classica - naturalmente - “diretta” social. Proprio in uno dei suoi primi ingressi nel locale, la Ferragni ha preso male le misure e - mentre qualcuno la riprendeva col cellulare - ha sbattuto la testa contro la porta.