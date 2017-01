L'aeroporto internazionale di Malpensa ha visto, nel pomeriggio di martedì 10 gennaio 2017, la prima lievissima nevicata dell'anno.

Non ci sono stati disagi particolari per i voli in arrivo e in partenza. Una lieve imbiancata ha coperto i prati limitrofi alle piste.

Video di Enrico Vescovi per Aeroportilombardi.it