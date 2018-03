Milano sotto la neve, le immagini della città imbiancata. Attesi nuovi accumuli nelle prossime ore

Milano non si è fatta cogliere di sorpresa. E’ arrivata la neve, ampiamente prevista, e l’intera macchina ha funzionato senza problemi grazie anche ad una accurata attività di prevenzione.

Sale abbondante sulle strade e sulle tangenziali, qualche disagio nelle arterie secondarie ma davvero di poco conto. Anche perché la nevicata non è stata abbondante, quanto basta però per cambiare i paesaggi subito immortalati dagli utenti di MilanoToday che hanno invaso la nostra pagina facebook.

Dal centro alla periferia gli scatti sono suggestivi. E non è detto che sia finita qui. Nelle prossime ore infatti un nuovo nucleo perturbato interesserà il territorio apportando ancora nevicate sparse e intermittenti. Anche sabato non mancheranno i fenomeni, più facile però che la neve si trasformi in pioggia.

Accumuli più importanti si sono registrati nella parte più a Sud della regione e localmente in Brianza con oltre 5 centimetri di neve fresca. Un colpo di coda dell’inverno che ci ha ormai abituato a incursioni gelide quando all’orizzonte già ci si proietta verso la primavera. Per i primi veri tepori bisognerà ancora aspettare.