Fontana e Gallera al Niguarda per inaugurare la nuova radioterapia: "La sanità in Lombarda è un'eccellenza"

Due nuovi acceleratori di radioterapia sono stati inaugurati oggi (mercoledì 10 giugno) all'ospedale Niguarda di Milano. Si tratta di macchinari di ultima generazione costati 6 milioni di euro e acquistati grazie al contributo di Regione Lombardia, che permettono trattamenti più precisi ed efficaci rispetto alla normale terapia radio e che hanno richiesto un lungo lavoro per l’installazione e la preparazione, con numerosi tecnici al lavoro anche durante l’emergenza Covid.

"La radiologia di Niguarda segue ogni anno circa 1.200 pazienti - spiega Marco Bosio, direttore generale dell’ospedale - ed è il centro di riferimento anche per tutti coloro che sono assistiti in altre strutture, quali gli ospedali Sacco e Fatebenefratelli, gli ospedali di Garbagnate Milanese e di Rho, il Policlinico di Milano e la Clinica San Carlo di Paderno Dugnano".

"Queste due apparecchiature ultramoderne", commenta l'assessore al Welfare Giulio Gallera, in visita al Niguarda insieme al presidente Fontata per l'inaugurazione del nuovo macchinario. "Questi nuovi reattori per la radioterapia evidenziano la forza e la straordinarietà del sistema sanitario regionale. Durante la fase più delicata e virulenta della pandemia da Covid, diverse squadre di professionisti continuavano a lavorare per garantire una risposta concreta ai bisogni dei pazienti oncologici".

"Questa inaugurazione - spiega Fontana - è il segno che le grandi strutture sanitarie della Lombardia vogliono guardare al futuro e riprendere quella corsa verso l’eccellenza di cui sono sempre state protagoniste. Con questi nuovi macchinari proseguiamo nella qualificazione tecnologica delle nostre strutture offrendo ai cittadini qualità di cure sempre più personalizzate e avanzate".