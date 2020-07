Le immagini che valgono più di ogni parola: la terapia intensiva Covid-19 del Niguarda finalmente vuota

"Vederla così fa un po' effetto. Ripartire!". Con questa breve didascalia gli operatori dell'ospedale Niguarda di Milano hanno messo in rete un video in cui mostrano le corsie della terapia intensiva Covid-19 finalmente vuote.

Un filmato muto, che mostra i macchinari per la respirazione simbolicamente coperti con i lenzuoli e che esprime più di mille parole tutti i sentimenti che in questi lunghi quattro mesi di Pandemia si sono vissuti nei letti del reparto, nel quale centinaia di pazienti sono stati curati per il Coronavirus durante i giorni peggiori dell'emergenza.