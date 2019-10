Arriva a Milano la 'Nikola Tesla Exhibition', la mostra dove provare le macchine elettriche dell'inventore

Apre sabato 5 ottobre l’esposizione internazionale dedicata a Nikola Tesla, l’inventore della corrente alternata che impose le sue teorie all’epoca dell’invenzione dell’elettricità a discapito della corrente continua di Thomas Edison.

La mostra, che per la prima volta varca i confini della Serbia e sbarca in anteprima a Milano, raccoglie le maggiori invenzioni del fisico e ingegnere nato a metà del 1800, invenzioni che i visitatori potranno provare di persona: dai famosi fulmini artificiali allo spettacolo del ‘Big Coil’, ovvero la bobina che riproduce le scariche elettriche molto simili a quelle prodotte in natura.