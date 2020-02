Nei ristoranti cinesi di Milano arriva la 'Notte delle bacchette': menù solidale contro indifferenza e razzismo

Una cena solidale per dire stop al razzismo e all'indifferenza nei confronti della comunità cinese. È la 'Notte delle bacchette', l'iniziativa del comitato guidato da Lorenzo Biagiarelli, cuoco e blogger milanese che in piena crisi Coronavirus ha organizzato una serata di raccolta fondi per affrontare l'emergenza sanitaria negli orfanotrofi cinesi.

"Milano, come suo solito, ha reagito molto bene - racconta Lorenzo - Si temeva uno scollamento tra la cittadinanza e la comunità orientale che invece, fortunatamente, non c'è stato. Per questo abbiamo deciso di organizzare questa serata nella quale tutti i ristoranti aderenti della città offriranno dei menù solidali il cui incasso sarà devoluto per metà all'associazione "AiBi Amici dei Bambini", che si occupa dell'emergenza medica proprio verso i bambini degli orfanotrofi cinesi.

La 'Notte della bacchette' si sovlgerà giovedì 20 febbraio 2020 a partire dalle 18 in tutti i ristoranti aderenti che espongono il manifesto di adesione all'iniziativa. Per info: https://www.facebook.com/lanottedellebacchette/.