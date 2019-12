Milano, 63 nuovi poliziotti in servizio: l'applauso e il benvenuto del Questore

Giornata di volti nuovi quella di mercoledì in Questura a Milano, dove sono sbarcati per la prima volta i sessantatré nuovi poliziotti che saranno in servizio sotto la Madonnina.

Gli agenti arrivano dagli istituti di istruzione della Polizia di Stato di Peschiera del Garda, Alessandria e Trieste.

Ad accoglierli sono stati il Questore di Milano, Sergio Bracco, e i poliziotti che nel corso dell’anno hanno concluso la loro attività lavorativa dopo tanti anni di servizio.

Ai neo pensionati il Questore ha consegnato le medaglie e gli attestati di ringraziamento per il contributo apportato all’amministrazione in una virtuale staffetta di continuità con i nuovi arrivati, alla presenza dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato.