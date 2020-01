Milano, il sindaco Sala al cantiere M4 di Linate: "Con i nuovi treni anche le frenate saranno risolte"

Visita ufficiale per il sindaco di Milano Beppe Sala e il ministro dei Trasporti Paola De Micheli al cantiere della nuova M4 di Linate. Dopo aver visitato i nuovi treni in dotazione sulla futura linea blu, il primo cittadino ha poi tracciato un bilancio sull'operato di Atm, soffermandosi anche sul problema delle cosiddette "frenate" sulle linee 1 e 2 del metrò.

"Sono consapevole che i problemi restano, nonostante il bilancio dell'anno appena passato sia positivo - ha dichiarato Sala - Riguardo alle frenate posso dire che si tratta di un problema che riguarda i convogli di vecchia costruzione. Questi nuovi treni senza conducente, che saranno attivi sulla M4 e lo sono già sulla 5, risolveranno anche il problema delle frenate".

Il sindaco ha poi ribadito la linea tracciata nel pomeriggio in un post Facebook in cui annunciava un aumento delle misure di sicurezza sui mezzi pubblici, in particolare sulle linee filobus 90-91: "Quello della Circolare era un intervento doveroso. Si tratta di una linea che serve una fetta importante della città e il problema della sicurezza è quindi centrale".