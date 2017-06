A margine dell'incontro tenutosi giovedì 22 giugno per la firma dell'Accordo di Programma riguardo la riqualificazione di sette scali ferroviari dismessi, il Presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, soddisfatto per il risultato raggiunto, annuncia un progetto regionale per il potenzialmento del binomio ferro-gomma, che ritiene essere la vera mobilità sostenibile per il futuro. Già avviati i contatti con Trenord e Asam