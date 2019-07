Milano, il nuovo biglietto Atm spiegato bene: 213 comuni, tutti i mezzi, 1 solo ticket. Video

Lunedì arriva il biglietto unico integrato, che permetterà ai pendolari di tutta la città metropolitana di Milano e della province vicine - per un totale di 213 comuni - di salire su tutti i mezzi del trasporto pubblico locale con un solo ticket.

Con quella che si annuncia come una vera e propria rivoluzione - che comprenderà anche i treni Trenord - il rischio confusione alto e per chiarire le idee ai cittadini i "Giovani democratici Milano" hanno deciso di creare un video di poco più di due minuti per spiegare bene cosa cambia.

"Una città metropolitana, un solo biglietto - chiariscono i ragazzi -. Il 15 luglio arriva il biglietto unico integrato. Ma cos'è? Che cosa cambia? Prenditi un paio di minuti per capire di che cosa si sta parlando e quali sono vantaggi che ci saranno, soprattutto per i più giovani".

Ecco la spiegazione.