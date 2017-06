Ecco come sarà il nuovo Policlinico, un cantiere da 260 milioni

I lavori di consolidamento delle fondazioni sono iniziati nel 2016, la posa della prima pietra è prevista per la fine del 2018, l'ingresso nel nuovo Policlinico entro il 2022. E' questo il timing scandito in un incontro con i giornalisti da Marco Giachetti, presidente della Fondazione IRCCS Ca' Granda, che ricorda il grosso impegno finanziario sostenuto dallo stesso ospedale. L'opera, infatti, dal costo di 266 milioni, sarà finanziata per 36 milioni dal Ministero della Salute, 30 milioni dalla Regione e per i restanti 200 dal Policlinico.

Tutta l’area si estende per 22 mila metri quadrati, la struttura sarà formata da due blocchi di 7 piani uniti da un blocco centrale di 3 piani nel quale saranno concentrate 21 sale operatorie; sul tetto di questo stesso corpo ci sarà un grande giardino sopraelevato che sarà ampio come il Duomo di Milano, attrezzato per ospitare percorsi di riabilitazione per i pazienti ma anche per concedere relax ai familiari. L'architettura è affidata a Stefano Boeri.